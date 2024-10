“Ma déception, c’est…”, Benoît Saint Denis sort du silence après sa défaite à l’UFC Paris

Après sa défaite spectaculaire par TKO face à Renato Moicano lors de l’UFC Paris 3, Benoît Saint Denis s’est exprimé face à Mouloud Achour sur cet échec dans l’émission Clique dont un extrait est déjà disponible avant la diffusion de l’intégralité de l’interview. Le combattant français de MMA a notamment fait part de sa plus grosse déception sur cette déconvenue avec deux défaites consécutives dans la cage de l’UFC.

Benoît Saint Denis revient sur sa défaite par TKO contre Renato Moicano

Avec la défaite contre Dustin Poirier, Benoît Saint Denis enchaine un second revers dans l’octogone après avoir été battu par Renato Moicano le week-end dernier. BSD conserve toutefois sa 12ème place au classement poids léger de l’UFC. Un résultat surprenant au vu de la violence des échanges et de l’état dans lequel le Français a quitté l’octogone, mais qui pourra le réconforter un peu. Ce maintien au classement s’explique notamment par la non-progression de Renato Moicano, qui avait pourtant revendiqué une place dans le top 6. Cette décision de l’UFC a été vivement critiquée par le brésilien, qui a estimé que ses performances récentes méritaient une meilleure reconnaissance. Le classement des poids légers fait donc l’objet de nombreuses interrogations et pourrait être amené à évoluer dans les prochaines semaines.

De passage dans l’émission Clique, Benoit Saint Denis s’est confié sur cette défaite en apparaissant quelques après le combat avec des lunettes de soleil pour protéger ses yeux blessés par les coups de Moicano lors de leur combat et qui a contraint le médecin de le déclarer inapte samedi soir à poursuivre l’affrontement. BSD a assuré voir normalement désormais et avoir pensé en premier à sa femme dès la fin du combat, il a expliqué souffrir uniquement dans sa chair. Il déplore avoir mis trop de temps à rentrer dans le combat et de ne pas être allé au bout du combat. “Ma déception, c’est d’avoir fait du mal aux gens qui me suivent“, regrette-t-il, même s’il sait que ses fans ont conscience de la difficulté de la pratique du MMA.

En conclusion, Benoît Saint Denis a déclaré devoir mettre en place davantage de stratégies précises pour progresser dans le futur et mieux analyser son adversaire avant de monter dans la cage tout en assurant avoir toujours envie de continuer le MMA mais qu’il va prendre un peu de repos avant de revenir.