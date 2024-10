Damso est un menteur et s’en excuse

Le rappeur belge Damso tient ses fans en haleine ! Après avoir annoncé plusieurs projets musicaux pour cette fin d’année, l’interprète de « Batterie faible » vient de confirmer que son nouvel album est en phase de finalisation. Cette nouvelle, révélée par l’artiste lui-même a suscité une immense joie auprès de sa communauté, car cet opus était initialement programmé pour le mois de septembre 2024.

Damso : un nouvel opus en préparation qui a pris un peu de retard !

Damso a tenu à rassurer ses fans en révélant que son nouvel album était bel et bien en cours de réalisation. Le rappeur belge a partagé l’information sur ses réseaux. « Bonjour la nation ! Désolé du retard… je pense qu’on est bon !« , a-t-il tout d’abord commenté avant de préciser, « Désolé, j’voulais vraiment aller jusqu’au bout ! En attendant la fin du master on va clipper CHROME avec Christophe et après, il est à vous. Bonne journée et à bientôt. ».

Le mastering de l’album étant terminé, la sortie de ce nouvel album est désormais imminente. Damso a d’ailleurs annoncé qu’un nouveau clip, intitulé « Chrome« , serait dévoilé très prochainement. Ce clip devrait donner un avant-goût de ce que réserve l’album et permettra aux fans de patienter jusqu’à la sortie officielle.