PNL : NOS sort du silence sur la situation en Palestine, « Ça fait 1 an… »

NOS, voix de la paix : un an après le conflit, le rappeur continue de soutenir la Palestine.

Un an après le début du conflit israélo-palestinien, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les violences et appeler à la paix. Parmi elles, celle de NOS, membre du duo de rap français PNL, a encore particulièrement résonné. Depuis le début de sa carrière, NOS n’a jamais hésité à utiliser sa notoriété pour s’exprimer sur des sujets de société qui lui tiennent à cœur. C’est ainsi qu’il a plusieurs fois pris la parole pour dénoncer les injustices et appeler à la paix.

En octobre 2023, alors que le conflit faisait rage en Palestine, NOS a profité d’une visite à la Tour Eiffel pour lancer un appel à la paix et à la solidarité avec le peuple palestinien. Depuis le sommet du célèbre monument parisien, il a dénoncé les violences subies par les enfants de Gaza et a appelé la communauté internationale à intervenir. Un an plus tard, le rappeur a tenu à commémorer cette date en publiant un nouveau message sur les réseaux. Il y exprime sa compassion pour les victimes du conflit et réaffirme son soutien au peuple palestinien.

Ca fait un an. Qu’on prie pour vous. Qu’on souffre pour vous car on est humains. Dieu est le plus grand. On fait ce qu’on peut le reste appartient au créateur. Que Dieu facilite tous les opprimés de ce monde et guide les agre*seurs égarés. Paix et amour sur vos familles et vous les frères et sœurs.

En utilisant sa voix et son influence, NOS montre l’importance de s’engager pour les causes qui nous tiennent à cœur.

