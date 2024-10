Francis Ngannou vs Renan Ferreira en streaming vidéo direct

Francis Ngannou vs Renan Ferreira, suivez le combat au sommet des poids lourds du MMA en live dans la soirée de ce samedi. Comment suivre le match en direct streaming légal DAZN. Ce soir, dans l’arène du Mayadeen de Riyadh, en Arabie saoudite, c’est l’événement des sports de combat du week-end avec le très attendu face à face entre l’ancien champion de l’UFC et le combattant brésilien. Le nouveau venu en PFL ne devrait pas manquer ses débuts dans cette nouvelle ligue après son départ de l’UFC.

Avec à son actif un impressionnant palmarès en MMA comptabilisant 17 victoires en 20 combats dont 12 par KO et un titre de champion des poids lourds à l’UFC, Ngannou âgé de 38 ans se lance un nouveau défi pour son retour dans la cage après une expérience contrastée en boxe anglais, le camerounais fait face à Ferreira qui compte 13 victoires en 19 combats dont 11 par KO et vainqueur du championnat des poids lourds de la PFL en 2023.

Francis Ngannou et Tyson Fury ne devraient pas manquer de faire le spectacle lors de ce duel dans l’octogone dont le camerounais est favori.

Le combat entre Francis Ngannou et Ferreira sera à découvrir en direct vers de 23 heures en France sur DAZN, via un abonnement payant et en streaming sur Youtube.