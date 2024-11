Maes affiche la mère de Booba qui répond avec des dossiers compromettants

Booba et Maes s’en prennent aux familles ! Le clash entre Booba et Maes atteint un nouveau sommet avec les révélations sur la vie privée. Les deux rappeurs se livrent une guerre sans merci depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, et cela, sans répit, n’hésitant pas à s’attaquer aux proches respectives.

La vie privée de Maes et Booba révélée !

Maes affiche la mère de Booba ! Tout a commencé lorsque le rappeur Sevranais a publié une photo de la mère de Booba sur X (anciennement Twitter), accompagnée d’un message provocateur. Ce geste a immédiatement déclenché une vive polémique, les fans des deux rappeurs se divisant sur le réseau social. “Booba, Bonne nuit” a commenté l’auteur d’Omerta en affichant un cliché de la maman de son rival qui a répondu “Chaudar putain c’est auch” avec une photo de son ennemi torse nu.

Le fondateur du 92i a ressorti de vieux dossiers, évoquant des rumeurs sur l’orientation sexuelle de Maes et son agression contre l’influenceur Aquababe. “Ma daronne ( 83 ans ) elle est mdr. Elle m’a dit ” C’est pas un des petits jeunes que t’as lancé? ” #mykonos #escortboy #kidnapping #refoulé #nuditeeyyyy” a ensuite poursuivi Booba avec une vidéo de Dylan Thiry en train de faire des révélations sur Maes selon lui le rappeur aurait bien été aperçu à Mykonos avec un escort boy il y a quelques années comme l’avait révélé le blogueur Aqababe avant d’être passé à tabac par l’artiste.

“Tu vas voir si les renois c’est des biscuits.”, a conclu Booba avec la photo de sa mère le visage caché par un émoji en interpellant Maes qui a réagi “Tgl shmeta t’as jamais rien fait a personne Thitia”. Le plus choquant dans cette affaire, c’est l’implication de la mère d’un des rappeurs dans le conflit qui ne semble prêt de s’arrêter.