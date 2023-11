Aqababe réagit à son départ en pleurs de TPMP

Avec l’audience de TPMP en perdition par rapport à l’émission Quotidien, Cyril Hanouna a réussi à faire le buzz ce mercredi soir en invitant sur le plateau télévisé de C8, Aqababe afin qu’il puisse s’exprimer sur sa récente agression et l’accusation contre Poupette Kenza qui est, selon lui, à l’origine de cette attaque à son domicile.

Alors qu’il avait déjà subi un kidnapping avec séquestration de Maes, dont les images ont fuité sur le web il y a quelques mois, Aqababe s’est encore fait agresser. Le blogueur a révélé la triste nouvelle sur Twitter en expliquant avoir porté plainte après que des hommes masqués ont pénétré dans son appartement pour le menacer à l’aide d’une arme à feu. Le jeune homme a réussi à donner l’alerte à la police venue le secourir, mais les malfaiteurs ont pris la fuite. Il a ensuite confié avoir déposé une plainte au commissariat et s’être fait soigner à l’hôpital avant de tout décrire sur les réseaux pour accuser Poupette Kenza d’être la cause de ses malheurs. L’influenceuse aurait cherché à obtenir son adresse puis l’aurait divulguée.

Aqababe a craint pour sa vie !

Poupette Kenza a démenti les accusations et s’en est aussi pris à Maes pour avoir révélé leur discussion en privé dans laquelle elle lui demande l’adresse d’Aqababe afin de se dédouaner de cette affaire. Cyril Hanouna a laissé Aqababe parler de cette agression dans TPMP afin d’expliquer sa version des faits et de raconter les détails de l’intrusion à son domicile des trois individus en décrivant avoir eu peu de mourir. Accompagné de son avocat, le blogueur est apparu encore sous le choc et face aux critiques des chroniqueurs. Marine Reddan a fait la morale au blogueur sur les conséquences de ses révélations sur des personnalités, certaines sont même parfois erronées, Guillaume Genton en a ensuite ajouté une couche alors qu’Hanouna a essayé de le défendre, car cela ne justifie pas cette agression. Il a craqué, en pleurs, et n’a pas pu supporter de rester sur le plateau de l’émission, quittant l’émission en larmes.

Aqababe a fini par reprendre la parole sur les réseaux afin de réagir à son départ prématuré de TPMP : “M’inviter pour : se venger de scoops sur eux, justifier mon agression et Genton qui avait du mal à ne pas se moquer de ma gueule en direct. Genre oui oui, tu t’es fait agresser, mais tu l’as cherché ? tu ne penses pas arrêter ? Oui, j’ai pleuré comme une merde, c’est honteux, mais on me reparle de l’agression avant que ça commence, donc je suis dans l’émotion. Je n’aurais pas dû y aller maintenant, c’est fait. Ça ne change rien à ma procédure, qui est au moins prise au sérieux par la Police, c’est le principal. N’allez pas regarder ma TL, je suis trop gêné. Bonne soirée.”.

