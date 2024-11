“Je suis choqué”, Booba prouve que Demdem a insulté sa fille, Gims réagit

La rivalité entre Booba et Gims ne cesse de s’intensifier depuis ces derniers mois, les deux rappeurs n’hésitent pas à impliquer la vie privée de chacun dans ce clash en s’attaquant aux enfants ou proches de leur entourage respectif.

Après des années de clashs, les deux rappeurs se sont une nouvelle fois livrés une bataille rangée sur les réseaux, impliquant cette fois-ci Demdem, la compagne de Gims et Luna, la fille de Booba.

Gims, cette vidéo de ta femme Demdem qui insulte ma petite fille, s’insurge Booba !

Dans le titre Dolce Camara paru en début d’année sur son dernier album, Booba s’en prend ouvertement à Demdem, la femme de Gims. Dans un récent tweet, l’interprète de Boulbi est revenu sur la raison pour laquelle il s’attaque à la compagne de son rival en ressortant une vidéo de ses archives. Tout a commencé lorsque Demdem a tenu des propos particulièrement violents à l’encontre de Luna, la fille de Booba.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux l’année passée, elle a proféré des insultes graves à l’encontre de la jeune fille en déclarant, “je te bai*e toi et ta fille, fils de pu*e“. Ces propos ont depuis suscité une vive réaction de la part du boss du 92i qui a dénoncé ce qu’il considère comme un acte lâche.

“Cette vidéo de ta femme Demdem qui insulte ma petite fille me tient vraiment à coeur. C’est presque une obsession.”, déclare Booba en dévoilant cette ancienne vidéo tout en interpellant Gims sur le sujet. “La plus Belle !” a directement réagit ce dernier pour répondre au tweet de son ennemi et défendre sa femme.

Booba avait déjà révélé cette séquence de Demdem, il y a un an sur le réseau social, avec le message, “Gims, j’suis choqué. Demdem qui insulte ma fille de 9 ans ? Mais pourquoi ? Avez-vous si mal ? C’est pas très TF1, ni très fondation Louis Vuitton tout ça!!! “Ça va bien s’passer j’te b**** toi et ta fille fils de p***” Une grosse caillera des sous-terrains”.

