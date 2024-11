Bianca Censori apparait dans un style toujours aussi osé sans Kanye West

Bianca Censori, épouse de Kanye West, aperçue en mini-robe lors d’un shopping déco à Los Angeles.

Bianca Censori est une figure qui a suscité beaucoup de curiosité ces dernières années, principalement en raison de sa relation avec le célèbre rappeur Kanye West. L’épouse de Ye, a été aperçue mardi à Los Angeles en train de faire du shopping pour la maison chez Williams Sonoma. Elle portait une tenue remarquée.

L’architecte de 29 ans a opté pour une mini-robe blanche moulante, révélant subtilement son dos, assortie de collants en dentelle blanche transparente. Connue pour ses choix vestimentaires audacieux, la jeune femme australienne n’a pas porté de soutien-gorge sous cette tenue élégante. Plusieurs sacs de courses ont été chargés dans sa voiture après une sortie shopping fructueuse. Parmi ses achats figurait un égouttoir à vaisselle en acier inoxydable.

Avant de se faire connaître du grand public, Bianca Censori a travaillé dans le domaine du design, notamment en lançant sa propre marque de bijoux. Elle a ensuite intégré l’équipe de Kanye West en tant qu’architecte, ce qui a marqué le début de leur relation. En 2022, les deux tourtereaux se sont unis.

