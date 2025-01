Kanye West contrôle les tenues très osées de Bianca Censori, selon Julia Fox

Depuis le début de son union Kanye West, Bianca Censori ne cesse de choquer avec ses tenues provocantes et le rappeur vient même de s’inspirer de ce style explicite pour une nouvelle collection de sa ligne de vêtements YZY. D’après Julia Fox, Ye aurait un contrôle total sur le choix des tenues de sa femme, souvent controversées, qu’il n’hésite pas à exposer publiquement dans des styles très révélateurs.

Les révélations de Julia Fox sur l’emprise de Kanye West sur Bianca Censori !

La semaine dernière, Kanye West a dévoilé une nouvelle collection YZY pour femmes, incluant une tenue audacieuse portée par Bianca Censori : un body noir transparent qui laisse peu de place à l’imagination. Cette initiative a ravivé le débat sur l’emprise présumée de Ye sur sa femme depuis leur mariage. Le journal Daily Mail a révélé les déclarations accablantes de Julia Fox, l’une des ex-compagnes du rappeur, qui accuse ce dernier d’utiliser les femmes comme des « marionnettes », en manquant de respect et en les exposant publiquement.

Dans son livre Down the Drain, Julia Fox revient sur sa relation avec Kanye West, qui n’a duré que deux mois en 2022. Elle y raconte en détail ce qu’elle a vécu avec le rappeur, qu’elle qualifie de « tordu et malade », évoquant un véritable « jeu de contrôle » entre eux. Après leur rupture, le rappeur lui aurait demandé de signer un contrat de confidentialité, ce qu’elle a refusé. Julia décrit les soirées « à la Gatsby » organisées par Kanye West et explique : « J’ai tout de suite pensé à un épisode de L’incroyable famille Kardashian, où il avait fait la même chose pour Kim au début de leur relation. Tout cela est tellement surréaliste. ». Kanye aurait également engagé deux proches de Julia comme stylistes, qui prenaient uniquement l’avis du rappeur pour ses tenues, sans jamais consulter Julia elle-même.

« Je regarde, impuissante, ma vie se réduire pour tenir dans des cartons. Les nouveaux vêtements qu’il m’a offerts ne rentrent même pas dans mon petit appartement », confie-t-elle, affirmant avoir eu le sentiment d’être un « singe de foire » durant leur relation. Kanye West lui aurait même suggéré de subir une augmentation mammaire lorsqu’une tenue ne lui convenait pas.

Enfin, Julia Fox raconte qu’elle aurait pu décrocher un contrat d’un million de dollars avec une marque de vêtements, mais cette opportunité était conditionnée au fait qu’elle reste la compagne de Kanye.