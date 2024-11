Nikita Bellucci déplore le clip osé de Selfie, “Vald était très gêné”

Nikita Bellucci revient sur son expérience avec Vald et exprime ses regrets ainsi que les dessous du tournage du clip Selfie en 2015 en évoquant le malaise du rappeur lors de la réalisation de sa séquence osée.

Nikita Bellucci, ancienne figure emblématique de l’industrie du X, a récemment fait des révélations surprenantes lors d’une interview accordée à Sam Zirah. L’ex-actrice est revenue sur sa participation au clip de Vald, “Selfie” extrait de NQNT 2, et a exprimé des regrets quant à ce choix. Après avoir débuté sa carrière dans le cinéma pour adultes en 2011, Nikita Bellucci a connu une ascension fulgurante. Cependant, son désir de se reconvertir professionnellement ne s’est pas fait sans heurts. L’actrice a confié avoir été confrontée à de nombreuses difficultés et à un harcèlement en ligne qui l’ont poussée au bord du désespoir.

En 2015, Nikita Bellucci a participé au clip sulfureux de Vald, “Selfie”. Si cette expérience lui a permis de gagner en visibilité, elle a également suscité de nombreuses critiques. Elle a révélé que Vald était très gêné pendant le tournage et qu’elle avait été payée pour interpréter son rôle. “Vald était très gêné, mal à l’aise. C’est quelqu’un de très sympa. Il voit un acte sexuel à côté de lui en train de jouer de la guitare” a-t-elle confié.

Aujourd’hui, Nikita Bellucci a une vision plus critique de cette collaboration. Elle regrette d’avoir participé à un clip dont les paroles sont jugées misogynes et dégradantes pour les femmes. L’actrice a expliqué qu’à l’époque, elle n’avait pas la maturité nécessaire pour mesurer l’impact de ses choix. Depuis cette expérience, Nikita Bellucci a évolué et est devenue plus consciente des enjeux liés à la représentation des femmes dans les médias. Elle est désormais plus sélective dans le choix de ses projets et met un point d’honneur à promouvoir des messages positifs, “le message véhiculé par cette chanson est très dangereux” a-t-elle conclu.