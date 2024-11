Tirexo, Zone-telechargement et Wawacity supprimés : des nouvelles adresses activées

Le téléchargement illégal de films, séries et documentaires est une pratique courante chez de nombreux internautes. Des plateformes comme Tirexo, Zone-Téléchargement et Wawacity proposent un accès gratuit à un large catalogue de contenus. Cependant, il est important de souligner les risques liés à l’utilisation de ces sites.

Le téléchargement illégal est une pratique risquée et illégale. Il est préférable d’opter pour des solutions légales pour accéder à vos contenus préférés. En soutenant l’industrie créative, vous contribuez à la création de contenus de qualité.

Tirexo, Zone-Téléchargement et Wawacity sont des annuaires de liens qui permettent aux internautes de télécharger illégalement des contenus protégés par le droit d’auteur. Ces plateformes proposent une grande variété de fichiers, allant des films aux séries TV en passant par les logiciels.

Le téléchargement illégal de contenus est strictement interdit par la loi. Les internautes qui utilisent ces plateformes s’exposent à plusieurs risques comme des poursuites judiciaires car le téléchargement illégal est un délit passible de sanctions pénales et civiles. Les fichiers téléchargés sur ces sites peuvent contenir des virus ou des logiciels malveillants qui peuvent endommager votre ordinateur et et peuvent contenir des publicités intrusives.

Pour échapper à la surveillance des autorités, les plateformes de téléchargement illégal changent régulièrement d’adresse. Ainsi, Tirexo, Zone-Téléchargement et Wawacity ont dû modifier leur URL à plusieurs reprises. Si vous cherchez tout de même à accéder à ces sites maintenant au dernier changement en date du 25 novembre 2024 il faut utiliser l’extension .makeup. Cette extension fonctionne pour les trois sites.