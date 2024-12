La vengeance géniale de Fianso contre ses ennemis

Fianso a dévoilé une stratégie inattendue pour contrer ses rivaux. Loin des clashs sur les réseaux sociaux, l’artiste a adopté une approche plus subtile et efficace : le rachat de catalogues musicaux contre ses ennemis dans le rap game. Sofiane a tout expliqué dans sa dernière interview pour Konbini.

Fianso décrit sa vengeance originale contre ses rivaux

Lors d’un entretien accordé au média Konbini, Fianso a expliqué sa méthode pour déstabiliser ses ennemis. Au lieu de s’engager dans des querelles publiques, il préfère investir dans la musique de ses adversaires. En rachetant une partie de leur catalogue musical, il devient ainsi propriétaire d’une partie de leurs revenus, une stratégie gagnant-gagnant qui présente plusieurs avantages pour Sofiane. Tout d’abord, elle lui permet de déstabiliser ses rivaux en les privant d’une partie de leurs revenus. Ensuite, elle lui assure un retour sur investissement à long terme, puisque les droits d’auteur sont des revenus passifs. Enfin, elle lui permet de conserver une image positive, en évitant les polémiques stériles.

« Je ne fais pas la guerre en clash, je ne fais pas ça. Tu ne me verras jamais prendre mon Instagram et insulter quelqu’un, je ne vais pas faire ça. Mais si tu m’emmerdes, je fais des OPA (offre publique d’achat). » raconte Sofiane en de décrire ses actions. « Des fois, c’est hostile, je vais passer par un associé à toi, je vais récupérer 25% de ton capital ou je vais racheter une grosse partie de ton catalogue. Tu vas t’asseoir et puis voila. Le soir, quand tu dors, quand tu chantes, je gagne de l’oseille. Et tout le monde est content. », a déclaré Fianso.

Une nouvelle forme de clash pour le moins original ! Le rachat de catalogues musicaux est une réponse astucieuse à une embrouille, plus subtile et plus efficace que les affrontements verbaux sur les réseaux en public.