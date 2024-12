Booba dévoile « Muay-Thaï » et éteint Damso, Ninho, Niska, Gazo

Booba défie Damso, Ninho, Niska, Gazo avec la sortie de son nouveau single en annonçant que les éteindre tous les quatre avec de ce morceau en réponse à la parution des albums respectifs de ses rivaux ces dernières semaines.

Booba promet de faire trembler le rap game

L’auteur d’Ultra frappe un grand coup. Booba vient de présenter la sortie d’un inédit, « Muay-Thaï », un titre qui s’annonce déjà comme un événement majeur dans le paysage musical français. Ce nouveau morceau, paru ce mercredi, promet d’éteindre les albums de rap français récemment sortis. « Pour ceux qui veulent comprendre comment marche ce game de lâches et d’imposteurs. Et dites pas que je suis jaloux, ce soir à minuit, j’éteins l’album de Damso Ninha Nisko et Gazoil en même temps » a-t-il tweeté sur X quelques heures avant de mettre en ligne son single pour tacler Damso, Ninho, Niska ou encore Gazo.

Avec « Muay-Thaï », Booba semble renouer avec ses racines tout en explorant de nouvelles sonorités. Le titre, évoquant un sport de combat synonyme de force et de discipline, pour un morceau chanté. En plus de cette sortie, le rappeur, connu pour ses punchlines aiguisées et son flow implacable, a encore attaqué Maes sur Twitter suite à l’annulation de son concert à Bercy et a remis en ligne sa vidéo de l’analyse de l’album FITNA de Rohff. Suite à une réclamation de ce dernier pour des droits d’auteurs, la publication avait disparu de Youtube, B2O a fièrement annoncé de mardi soir son retour avec le message : « Retrouvez ma réaction à l’album FITNA sur ma chaîne Youtube. Rohff t’as encore perdu. ».