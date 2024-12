Kim Kardashian s’affiche dans une tenue très osée comme Bianca Censori

Dans une récente séance photo révélatrice, Kim Kardashian a attiré les regards avec un look audacieux qui a suscité des comparaisons avec le style très osé de Bianca Censori, la nouvelle épouse de son ex-mari Kanye West.

Kim Kardashian et Bianca Censori : Rivalité fashion après le divorce avec Kanye West ?

Vêtue d’un crop-top blanc échancré et d’un string assorti, Kim a posé de nuit dans un décor boisé, laissant entrevoir un décolleté généreux. Cette tenue minimaliste contrastait avec une cagoule blanche qui cachait son visage. Les fans n’ont pas tardé à remarquer la ressemblance avec le style vestimentaire audacieux de Bianca Censori, âgée de 29 ans. Connue pour ses choix vestimentaires provocateurs, souvent attribués à l’influence de Kanye West (47 ans), la jeune architecte australienne affectionne les tenues transparentes, les bodies osés et les coiffes originales.

Sur les réseaux, les internautes se sont déchainés. Certains ont ironisé sur la multiplication de Bianca Censori : « On dirait que Bianca s’est multipliée », tandis que d’autres ont rebaptisé Kim « Kimca Censori ». Des commentaires plus directs évoquaient l’influence de Kanye West : « C’est du Kanye tout craché ». Cette controverse autour du look de Kim Kardashian intervient alors qu’elle a récemment évoqué ses difficultés à retrouver son identité vestimentaire après son divorce d’avec Kanye West, qui l’a stylisée pendant des années. Auparavant, elle avait admis avoir fait des « crises d’angoisse » à ce sujet.

Ce n’est pas la première fois que Kim est comparée à Bianca Censori. En août dernier, la fondatrice de SKIMS avait déjà fait sensation avec des photos en body blanc et collants transparents, une tenue similaire aux associations audacieuses de la compagne de Ye.