Une légende du Muay Thaï ne mâche pas ses mots envers Cédric Doumbé

Jean-Charles Skarbowsky, légende du Muay Thaï vient de livrer un avis très élogieux sur Cédric Doumbé. Le combattant français de MMA, connu pour son trash-talking et sa personnalité flamboyante, a visiblement séduit l’ancien champion du monde de 49 ans.

Jean-Charles Skarbowsky encense Cédric Doumbé qui l’impressionne !

Souvent réduit à son image de provocateur, Cédric Doumbé est bien plus qu’un simple showman. C’est un athlète accompli, multiple champion de kick-boxing, il s’est désormais converti au MMA, il a su se faire une place de choix dans le monde des sports de combat et sa notoriété est grandissante. Interrogé sur The Best, Jean-Charles Skarbowsky n’a pas tari d’éloges à l’égard du jeune champion. L’ancien combattant a souligné le professionnalisme de Doumbé, son sens des affaires et sa capacité à fédérer un large public. Selon Skarbowsky, le succès de Doumbé est en grande partie dû à sa personnalité attachante et à sa communication efficace sur les réseaux sociaux.

« C’est un super homme d’affaires, un excellent businessman, ce qu’il accomplit est impressionnant. On rêve tous d’avoir une carrière comme la sienne, d’être aussi célèbre et de gagner autant d’argent. », s’est exprimé l’ancien boxeur avant d’avouer, souhaiter le rencontrer en précisant qu’il a une véritable personnalité. Pour Skarbowsky, Cédric Doumbé est un véritable modèle pour les jeunes générations. Le champion de Muay Thaï a notamment apprécié la gentillesse et l’humilité dont a fait preuve Doumbé lorsqu’il l’a croisé. « Bien loin de l’image qu’il peut donner avec son trash-talk, il semble être une bonne personne », a-t-il déclaré.