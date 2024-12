Booba démonte sévèrement Yseult et se moque de son physique

Récemment, des déclarations d’Yseult concernant son album « Mental » ont suscité de vives réactions, notamment de la part de Booba, qui s’est exprimé de manière virulente sur les réseaux sociaux.

En septembre dernier, Yseult a sorti son album « Mental », un projet dont elle a affiché sa fierté sur la plateforme X (anciennement Twitter). Face à des critiques mitigées, elle a affirmé : « Mental est l’un des meilleurs projets sortis en France cette année. Ceux et celles qui ne sont pas d’accord, étouffez-vous ». Lors d’une apparition dans l’émission « C à vous », elle a également partagé son enthousiasme pour sa tournée nord-américaine, tout en justifiant son coup de gueule précédent en expliquant qu’elle ne forçait personne à écouter son album, mais qu’elle exprimait simplement son attachement à ce projet qu’elle considère comme « formidable » et qu’il est normal d’aspirer à plus pour ses projets.

Clash entre Booba et Yseult !

Ces propos ont attiré l’attention de Booba, connu pour ses interventions souvent provocatrices sur les réseaux sociaux. Il s’est moqué des chiffres de vente de l’album « Mental », évoquant des ventes inférieures à 500 exemplaires. Sur X, il a ironiquement commenté son blocage par Yseult, l’empêchant de consulter son profil, avant de mentionner les faibles ventes via une recherche Google, associant cela à une « malédiction des J.O. ». « Elle m’a bloqué la gueuse j’voulais enquêter vite fait sur sa page et bim pas le bienvenu. Du coup j’ai google elle a vendu 450 rondelles meskina. Ça doit être la malédiction des J.O… », a-t-il commenté avant de remettre une couche pour se moquer du physique de la chanteuse.

Booba a ensuite persisté dans ses attaques, conseillant ironiquement à Yseult : « Nous on va s’étouffer et toi va au sport et bouffe des légumes. Ca fonctionne… ». Ces propos témoignent d’une animosité manifeste de la part du rappeur envers la chanteuse.