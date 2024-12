Kalash : son ex fait des révélations choquantes sur leur relation

La séparation entre le rappeur Kalash et son ex-compagne, Ingrid Litté, continue de faire les vagues. Récemment, la sortie du livre d’Ingrid Litté a jeté une nouvelle lumière sur leur relation passée, révélant des détails surprenants et suscitant des réactions, notamment celle de Booba. Cette publication intervient après des échanges tendus entre les parties, impliquant même l’avocate d’Ingrid Litté.

Dans son ouvrage, Ingrid Litté partage son point de vue sur sa relation avec Kalash, le père de ses enfants. Parmi les révélations marquantes, on apprend que leur rupture est survenue durant sa grossesse. Suite à cela, elle serait retournée en Martinique. Des extraits relayés par des internautes sur les réseaux sociaux décrivent une scène où, après un séjour à Miami, Kalash aurait annoncé à Ingrid Litté qu’il avait subi un exorcisme et qu’il devait la quitter, elle et leur fille, invoquant une « volonté de Dieu ». Ces témoignages dépeignent une relation complexe et une séparation douloureuse.

Révélations chocs : L’ex de Kalash, Ingrid Litté, dévoile sa Vérité sur leur rupture

Avant de fréquenter sa manageuse actuelle, Clara, avec qui il affiche publiquement son amour, Kalash partageait sa vie avec Ingrid Litté. Leur séparation n’a pas été sans heurts. Des tensions étaient déjà palpables il y a quelques mois, lorsque l’avocate d’Ingrid Litté avait pris la parole pour critiquer l’artiste et sa nouvelle compagne. Kalash avait alors répondu publiquement, affirmant son respect pour la mère de ses enfants et réfutant les accusations de négligence financière. Il avait notamment souligné le montant des pensions versées et son souhait de ne pas entrer dans un conflit.

Booba, connu pour ses prises de position tranchées et ses précédents différends avec Kalash, a réagi aux révélations du livre en partageant un extrait et leur ancienne collaboration musicale sur « NWA ». Il a également mentionné Clara, la compagne actuelle de Kalash, avec une phrase énigmatique : « Elle l’a eu c’est un vrai démon ». Cette intervention de Booba ajoute une dimension supplémentaire à cette affaire et laisse présager de potentielles nouvelles réactions.