Bianca Censori : sa danse très osée avec Penelope Cruz filmée par Kanye West

Bianca Censori a franchi le cap des 30 ans et a célébré cet événement avec faste, en compagnie de personnalités, dont l’actrice Penelope Cruz. Une vidéo, initialement partagée par Kanye West, a capturé des moments de complicité entre les deux femmes, suscitant un vif intérêt.

Bianca Censori célèbre ses 30 ans avec Penelope Cruz : une soirée mémorable immortalisée par Kanye West

Contrairement à l’année précédente où Kanye West avait marqué l’anniversaire de Bianca Censori en lui demandant de ne plus porter de pantalons pendant un an, cette année les festivités ont pris une tournure différente. Les stories et publications du couple témoignent d’une célébration grandiose pour les 30 ans de la mannequin. Certaines vidéos, rapidement retirées par le rappeur, ont néanmoins circulé sur la toile.

La soirée d’anniversaire a réuni le couple et Penelope Cruz, une présence notable compte tenu du retrait relatif de l’actrice du devant de la scène cinématographique ces dernières années. Une vidéo, bien que rapidement effacée par Kanye West, a été largement partagée et commentée. On y voit Bianca Censori et Penelope danser ensemble, affichant une grande complicité. Ye, présent, a filmé cette scène, capturant une danse osée et énergique au centre de la piste entre les deux femmes très proches sur les images.

La séquence, de moins d’une minute à découvrir ici montre en effet les deux femmes dans une proximité physique et une ambiance festive. Bianca Censori, souvent remarquée pour ses tenues audacieuses, portait un legging noir, tandis que Penelope Cruz arborait une robe aux formes zigzag, elles ont visiblement apprécié pleinement cette soirée festive.