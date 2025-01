Nekfeu accusé de violences envers son ex-femme, “tu m’as frappée”

Nouveau rebondissement dans l’affaire opposant Nekfeu et son ex-femme, suite aux révélations faites par le journal dans un article publié aujourd’hui dans Le Monde. Le journal fait le point sur l’affaire : l’ancien couple mène une guerre judiciaire, et le dossier révèle que l’ancien membre du groupe 1995 a reconnu des faits de violences dans ses propos.

En effet, dans les dernières informations révélées par Le Monde, on peut découvrir les discussions entre Nekfeu et son ex-femme. Dans les extraits des messages, le rappeur reconnaît l’avoir frappée. “C’est allé trop loin, excuse-moi encore. Je suis désolé, craqué”, confesse-t-il dans l’échange dévoilé. “La violence, c’est pas possible”, répond la jeune femme, puis elle poursuit : “T’as fait que ça, tu m’as frappée. Me frapper la main et jeter une poubelle à la figure, c’est de la violence.”. “Effectivement, et je ne ferai plus cette erreur”, promet ensuite le chanteur, dont l’avocate assure que les propos de son client sont sortis de leur contexte.

Cette affaire a éclaté publiquement au mois de novembre dernier, lorsque l’avocate de l’ex-compagne de Nekfeu a tout révélé suite au dépôt d’une plainte de sa cliente pour des faits de “violences psychologiques, sexuelles et physiques” lors de leur relation, qui a duré quatre années. Ken Samaras avait rapidement démenti les accusations pour se défendre, dénonçant que la mère de son fils tente de “salir son honneur”. Il a affirmé que la jeune femme est sous contrôle judiciaire pour ne pas avoir respecté le jugement du tribunal sur la garde de leur fils. Cette dernière est jugée aujourd’hui pour non-représentation de l’enfant.

Les nouvelles révélations du Monde ont déclenché une vague de critiques contre Nekfeu sur les réseaux. En effet, il avait assuré dans son communiqué du mois de novembre combattre les violences faites aux femmes et avait formellement démenti les accusations de violences contre son ex-compagne. Cependant, ces déclarations concernant l’affaire viennent semer le doute sur ses affirmations.

🚨 Le Monde révèle que Nekfeu est accusé de violences envers son ex-femme Voici quelques extraits de l’article : pic.twitter.com/Yxxs398aGY — AllTimeRap (@AllTime_Rap) January 29, 2025