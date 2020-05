Clash : Rym, la candidate de télé-réalité ridiculisée par Booba, elle réagit et l’accuse de rabaisser la femme

Alors que son compte Instagram se rapproche du million de followers avec plus de 986 000 abonnés, Booba n’hésite pas à poursuivre les clashs sur le réseau social malgré son récent bannissement et la perte de ses 5 millions de fans comme ce vendredi à l’encontre de Rym qui a participé à l’émission de télé-réalité La Villa des Coeurs Brisés 5.

En effet Booba a posté une vidéo de cette dernière sur son compte Instagram dans laquelle elle raconte à ses fans sa journée, “Donc là il est 03h27 du matin j’me suis levé pour pisser et j’tombe sur ça. Le 11 mai quand on va rentrer dans le nouveau monde, vu que y a plus de concerts de foot de zobi je pense aussi qu’il est très important d’arrêter ÇA” a-t-il commenté pour se moquer ouvertement de Rym.

Des propos qui ont fait réagir Rym, dans une story Instagram elle a répondu, “J’ai vu qu’un certain rappeur qui s’appelle Booba a posté une vidéo de moi sur son compte. Donc Booba, c’était juste pour te dire que si tu n’aimes pas mes story, pas de soucis. Moi, je n’aime pas ta musique et je n’en fais pas non plus un plat.” avant d’accuser Booba de rabaisser les femmes “Surtout que dans certaines de tes chansons, tu n’emploies pas les bons mots pour t’exprimer et surtout tu rabaisses la femme” a-t-elle ajouté.

“J’ai fait des recherches sur toi, chose que tu n’as pas faite sur moi parce que sinon tu aurais su que je ne suis pas française. Ce que je raconte dans mes story peut te paraître absurde mais je n’insulte personne, je ne rabaisse personne et je ne vis pas grâce aux clashs.” a ensuite conclu Rym très remontée contre Booba qui a partagé la séquence dans une story de son compte Instagram sans faire de commentaire mais le rappeur français ne semble pas apprécier les candidates de télé-réalité, il s’était déjà attaqué récemment à Aurélie Dotremont et Kim Glow.