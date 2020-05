Mister You arrêté par la police, il se justifie sur les raisons de sa dernière garde à vue

Alors qu’il a récemment dévoilé un extrait d’un nouveau titre en featuring avec Jul sur son compte Snapchat, Mister You vient encore d’avoir des ennuis avec la justice le weekend dernier, il s’est fait arrêté une nouvelle fois par la police après son retour d’un séjour en Suisse avant d’être finalement relâché.

Il y a quelques jours une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle Mister You est en train de se faire arrêter par les autorités, une séquence filmée par un proche du rappeur français qui s’est laissé emmener calmement avec le sourire par la police avant d’être placé en garde à vue, libre après quelques heures en GAV, Younes Latifi de son vrai nom s’est expliqué dès le lendemain sur Instagram au sujet de la raison de cette arrestation pour donner de ses nouvelles à ses fans.

Mister You a été rattrapé par une ancienne affaire, une histoire de faux permis de conduire pour laquelle en 2017 il a été condamné par défaut à une peine de 6 mois de prison ferme ainsi qu’une amende de 5 000 euros, une condamnation qui n’aurait pas été signalé au rappeur français et qui aurait échappé aux juges, il devrait pouvoir éviter un retour en prison avec un aménagement de sa peine.

“Mister You a été retenu en raison d’une peine non exécutée, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nanterre.” expliqué son avocat Maître Robin Binsard contacté par le média RAP RNB au sujet de cette affaire avant de préciser “Toutefois cette peine ne lui avait jamais été notifiée, et fait désormais l’objet d’une demande d’aménagement en jours-amende auprès du Juge d’application des peines de Paris.C’est la raison pour laquelle mon mandant a pu rapidement retrouver sa liberté, sans que la peine ne soit mise à exécution.”.