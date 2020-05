Fanny Neguesha accuse Booba d’avoir créer un copier-coller d’elle avec Shay, sa réponse est fracassante

Habitué des clashs, Booba a encore trouvé une nouvelle cible et vient de s’en prendre Fanny Neguesha sur son compte Instagram, en 2016 le rappeur français et l’ex-petite amie du joueur de football Mario Balotelli désormais mariée avec le footballeur Mario Lemina s’étaient déjà embrouillés cette fois c’est à cause de Shay que B2O a relancé les hostilités.

Lors d’une récente interview avec le YouTubeur, Sam Zirah, Fanny Neguesha a déclaré que Shay s’était d’elle pour créer son image, la rappeuse belge avait rejoint le label 92i de Booba en 2014 sur lequel elle a sorti l’album “Jolie Garce” en 2016 avant de le quitter en 2017 et de prendre une pause musicale pour finalement revenir en 2019 avec l’album “Antidote”.

“Il s’occupait d’une artiste à l’époque, une artiste qui fait du rap. Je savais via les productions que l’image de cette artiste était faite pour être collée à la mienne. Elle avait une image qui ne collait pas à son public. Il fallait qu’elle ressemble plus à une fille qui plaît sur les réseaux” a déclaré Fanny Neguesha lors de cet entretien avant d’accuser Shay d’être une artiste copiée collée d’elle même.

“Je savais via nos productions que le projet de cette artiste était de se rapprocher de mon image. J’adore les gens qui s’inspirent mais je n’aime pas le copier-coller. Donc quand les gens ont commencé à dire: “elle te ressemble”. J’ai fait un constat en disant, je peux comprendre, mais là ça devient flagrant.” a-t-elle ajouté, des propos qui n’ont pas échappé à Booba.

“Mais cousine te comparer à @shayizi c’est comme comparer Poutine et Sarkozy! Y a quoi à copier allo 🤣!!! Quelle chanson quelle manicure quel footeux?! Quand t’auras un PMW ou ne serait-ce qu’un “frère-Jacques” tu nous dm on t’mettra en story allez quitte!!! @fanny.neguesha #Almamypotternestjamaistrèsloin ⚡️” a tout d’abord réagi Booba en postant la séquence sur son compte Instagram.

“Ce n’est pas parcequ’on boss plus ensemble qu’on va laisser des tchoins cellophanées sans talent dénigrer la piraterie!!! Que la fête continue! 🏴‍☠️ @shayizi” a-t-il ensuite ajouté pour prendre la défense de Shay en publiant un extrait vidéo de son passage à l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock.