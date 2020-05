Angèle s’attaque méchamment à Éric Zemmour pour soutenir Camélia Jordana

Samedi dernier Camélia Jordana était de passage dans l’émission “On est pas couché” présentée par Laurent Ruquier, la chanteuse françaises a donné son avis sur les violences policières en déclarant ne pas sentir en sécurité en France face à la police ajoutant des personnes se font “massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau” tous les matins en banlieue.

Une déclaration de Camélia Jordana qui a suscité des nombreuses réactions, la presse s’est acharnée contre elle, le gouvernement a condamné les propos de la chanteuse et le ministre de l’Intérieur a commenté que le liberté d’expression n’autorise pas de raconter tout et n’importe quoi lors d’un débat public, Angèle a décidé de s’exprimer sur cette polémique pour lui apporter son soutien sur les réseaux sociaux.

Angèle a réagi avec plusieurs publications dans la story de son compte Instagram, “Bravo le discours médiatique performatif, auto-réalisateur, à peine partisan” face aux titres racoleurs de la presse concernant la réaction de Cyril Hanouna à l’encontre de Camélia Jordana sur cette polémique, elle a également posté un montage photo comparatif entre les propos de la chanteuse française avec ceux d’Eric Zemmour intitulé “Bienvenue en France”.

“Dit qu’elle ne se sent pas en sécurité en présence de policiers. Polémique, haine, insultes, condamnation du gouvernement, menaces de syndicats policier” peut-on lire dans légende de la photo de Camélia Jordana sur le montage publié par Angèle sur le réseau social puis “Payé depuis des années pour faire des discours racistes à la télé et réhabiliter Pétain. Liberté d’expression, soutien du Président, omniprésence dans les médias” sur celle d’Eric Zemmour.

“Les mots ont un sens. Merci de ne pas créer des gagnants et des perdants dans l’esprit des gens, des victimes agonisant sur le sol et des héros valeureux parce que vous avez des automatismes de langage et des préjugés sexistes.” a ensuite enchaîné Angèle sur le réseau social avec plusieurs publications dans sa story comme vous pouvez le découvrir sur les captures d’écran ci dessous.