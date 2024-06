Nike : La Air Max Plus PSG dévoilée

PSG x Nike Air Max Plus : une nouvelle parie pour vos pieds, la collaboration tant attendue est enfin disponible !

Un clin d’œil aux fans de football, fous du PSG et de sneakers ? Bonne nouvelle : la nouvelle Air Max Plus, aka Tn, aux couleurs du club parisien est enfin là ! Ce n’est pas la première fois que Nike s’associe au football : ces derniers mois, la marque a déjà sorti deux paires de crampons inspirées des Tn, portées par Kylian Mbappé (violette) et Vinicius (orange).

La splendide Nike Air Max Plus « PSG » est dispo !

PSG et Nike : une histoire qui dure ! Partenaires depuis la fin des années 90, le PSG et Nike ont tissé des liens solides. Leur collaboration s’est notamment renforcée ces derniers temps avec l’association à Jordan Brand et la sortie de produits lifestyle comme cette nouvelle Tn.

Un design unique pour les fans. Reprenant les couleurs emblématiques du PSG, blanc, rouge et bleu, cette Air Max Plus est un must-have pour tous les supporters du club. Disponible du 38,5 au 49,5 au prix unique de 199,99€, la Tn “PSG” risque d’être un véritable succès. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde !