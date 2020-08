Damso : QALF bloqué par Booba ? On à la réponse sur cette folle théorie

Plusieurs médias ont fait le buzz en relayant la rumeur que le prochain projet de Damso “QALF” attendu par le public depuis plus de deux ans et qui a été repoussé à plusieurs reprises par le rappeur Belge serait bloqué par Booba, cette information sortie de nulle part et relayée sans aucune source est totalement fausse mais a suscité l’interrogation des fans sur les réseaux sociaux.

Produit en indépendant, QALF est le cinquième projet de Damso attendu pour cette année, à ce jour, la date de sortie officielle est encore inconnue, il s’agit du premier projet que va sortir Dems depuis son départ du label 92i créé par Booba en 2018, dans un récent article publié par le site Mouv intitulé “Damso : pourquoi “QALF” n’est toujours pas sorti ?”, l’auteur tente de trouver des théories plus ou moins probables sur les raisons qui ont pu causer le retard du projet.

Dans cet article le rédacteur imagine des nombreuses hypothèses dont l’une qui n’est pas crédible mais très amusante selon laquelle Booba aurait déposé le nom “QALF” afin d’obtenir les droits pour bloquer Damso lorsqu’il était encore signé sur le label 92i, rapidement des médias ont repris cette théorie inventée par l’auteur de cet article pour en faire le buzz en évoquant un bruit de couloir ou une mystérieuse source sans vérifier le fondement de cette fausse rumeur ce qui a rapidement provoqué l’incompréhension auprès du public accusant B2O d’utiliser tous les moyens pour causer du tord à son ancien protégé.

Le site Interlude a finalement décidé d’approfondir cette folle théorie, Damso a réalisé au mois d’avril dernier une requête pour les droits de la marque QALF au bureau d’enregistrement des marques et modèles qui comporte son logo et appartient à la Dems Entreprise, la demande est en cours de traitement, quoiqu’il en soit il faudra donc encore patienter pour découvrir le prochain prochain du rappeur Belge alors que Booba n’est pas lié à ce retard vient également d’annoncer sur Instagram son retour en studio pour son prochain album qui sera sans doute le dernier.