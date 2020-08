Neymar : The Sun annonce qu’il pourrait rater la finale pour ce geste, on a l’explication

Neymar a dignement fêté ce mardi soir la victoire face à Leipzig (3-0) dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux sur la page Twitter officielle du Paris Saint Germain, l’attaquant Brésilien a notamment fêté dans le vestiaire parisien la qualification en finale de la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé en train de chantant en Français.

Cette qualification historique du Paris Saint Germain pour sa première finale de la Ligue Des Champions opposera dimanche prochain le club Parisien au Bayern Munich ou à l’Olympique Lyonnais selon le résultat du match ce mercredi soir, une finale pour laquelle le PSG devrait pourvoir compter sur son duo d’attaque Mbappé et Neymar.

Mais dans la soirée une rumeur a rapidement enflammé les réseaux sociaux et suscité l’étonnement des fans du PSG, le célèbre journal britannique The Sun a annoncé que Neymar pourrait être suspendu lors de la finale car il a échangé son maillot à la fin du match ce qui serait interdit par le règlement de l’UEFA , le Brésilien n’aurait donc pas respecté le protocole sanitaire Covid-19 mis en place selon média Anglais.

Face au “buzz” de cette nouvelle le média Culture PSG a mené son enquête pour expliquer qu’il s’agit là d’une fake news lancée par le tabloid britannique, échanger son maillot selon le règlement de l’UEFA n’est pas interdit mais dans le protocole établi pour la Ligue des Champions dans la lutte contre le Covid-19 il est simplement « recommandé aux joueurs de se restreindre dans l’échange de maillots » mais en aucun cela n’engendre une éventuelle suspension et Neymar pourra donc bien participer à la finale.

Neymar could be banneed from playing in Champions League final after breaking new Uefa protocol https://t.co/Lsf4rCJb5e pic.twitter.com/MhoStebjMw

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 18, 2020