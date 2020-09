Klub des Loosers – Vanité

Le Klub des Loosers fait son grand retour avec un 4ème album studio, ‘Vanité’, entièrement produit par son leader et membre unique Fuzati. Sous-couvert d’égo-trip et porté par l’humour noir qu’on lui connaît, Fuzati questionne l’orgueil de l’Homme, son rapport au succès et à l’échec à l’ère de l’autopromotion.

Plus misanthrope que jamais, il se place tour à tour en miroir du loser empreint de pessimisme et du winner présomptueux, gagnants et perdants se confondent, aucun humain n’est à sauver.

Sur ce nouvel album qui n’est toujours pas la suite et fin de la fameuse trilogie – Fuzati ouvre, une fois n’est pas coutume, les portes de son Klub et invite deux artistes aussi inattendus que prestigieux, le rappeur belge Roméo Elvis et le jeune chanteur et fondateur du groupe parisien Biche, Alexis Fugain.

Tracklist Vanité de Klub des Loosers :

1. Champion

2. Réussir

3. Joie de vivre (Feat. Roméo Elvis)

4. Moi je

5. Le monde

6. D’or et d’argent

7. Billet de cent

8. Courir

9. Comme Eux (Feat. Alexis Fugain)

10. Battre

11. Nouvelle vague

12. Qui perd gagne

13. Finisher

14. Vanité