KPoint – NDRX

Guitariste hors-pair mais aussi rappeur confirmé, Kpoint, venu du 91, a grandi en écoutant aussi bien Jimmy Hendrix que Salif.

Entre vie de rue, titres introspectifs, et balades plus légères, Kpoint a réussi un joli tour de chauffe en 2017 avec sa première mixtape ‘Trap’n’roll’, un premier disque novateur et particulièrement bien accueilli par la critique. Mis en lumière par le titre « Ma 6-T a craqué » (+ de 70 millions de streams et + de 50 millions de vues sur YouTube), Kpoint a proposé un deuxième projet avec ‘Temps Additionnel’ en février 2019.

Aujourd’hui, le rappeur/guitariste originaire de Ris-Orangis a l’intention d’ancrer son empreinte musicale avec son tout premier album NDRX. Accompagné par de beaux noms du paysage musical actuel comme Dosseh, Kaza, Joé Dwèt Filé et Leto, Kpoint met en avant dans cet album des facettes de sa personnalité encore trop peu connues par ses fans aujourd’hui.

Tracklist NDRX de KPoint :

1. Molo

2. Purple Haze

3. Paradoxal Love

4. En bas (Feat. Leto)

5. Go Lean

6. Night (Feat. Kaza)

7. Iceberg

8. Choix de vie (Feat. Dosseh)

9. Peur du noir

10. Favo

11. Corps à corps (Feat. Joé Dwèt Filé)

12. La parisienne

13. Paralyzed

14. Trafiquant

15. Erroné

16. Boomerang (Feat. Tenor)

17. Birthday

18. Business