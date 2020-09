YL – Compte de Faits

Après son premier album “Confidences” sorti en 2018 salué par la critique et certifié Or, YL s’est vite imposé sur la scène marseillaise et est devenu l’emblème de la cité d’Air Bel.

Par la suite il sort un deuxième opus en février 2019 “Nyx & Érèbe” et une mixtape surprise “Vaillants” pendant le confinement qui, mené par le single “Vaillante” le hissera dans le top 20 des ventes.

Caractérisé par une voix roque et puissante associée à une écriture touchante et criante de vérité, le jeune rappeur impose sa sagesse à travers des textes auxquels tout le monde peut s’identifier.

Tracklist de l’album “Compte de Faits” de YL :

1. Gorille

2. Tout laisser

3. Kush (Feat. Rim’K)

4. Paire de Nike

5. Malfaiteurs (Feat. ​DA Uzi)

6. Vida loca

7. 5-5 (Feat. ISK)

8. Wanted

9. Bulma

10. J’me casse (Feat. Naps)

11. Ténébreux

12. Générations (Feat. Rohff)

13. Malentendu

14. Routine

15. Compte de faits