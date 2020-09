Le Premier ministre, Jean Castex le confirme, un reconfinement général est prévu

Le Premier ministre Jean Castex était l’invité de l’émission de France 2 ce vendredi, « Vous avez la parole », il a confirmé qu’un reconfinement total pouvait être envisagé par le gouvernement, le fonctionnaire et homme d’État français a demandé au peuple Français de se responsabiliser, selon lui c’est un devoir national de lutter contre la pandémie du COVID-19 tout en précisant que cette solution serait la dernière vers laquelle l’Etat va se tourner car le choix d’un reconfinement total même de 14 jours aura un terrible impact sur l’économie du pays.

« Le virus n’a pas disparu avec la fin du confinement. Il est toujours là » a rappelé Jean Castex très critiqué suite à son annonce cette semaine d’imposer la fermeture des bars et des restaurants de la ville de Marseille mais il a tenu à rappeler que les entrepreneurs seront indemnisés pour la perte du chiffre d’affaires ou encore que des aides sont prévues pour mettre an place l’exonération de charges sociales et le chômage partiel.