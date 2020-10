Karim Benzema sa mise à l’écart des Bleus, “Je n’ai jamais eu d’explication, je pense que cela vient d’en haut”

Karim Benzema s’est revenu sur sa mise à l’écart de l’équipe de France par Didier Deschamps dans l’émission espagnole Universo Valdano alors que l’attaquant du Real Madrid a évolué pour la dernière chez les Bleus il y a cinq ans lors d’une rencontre contre l’Arménie remportée 4 buts à 0.

“J’ai eu un problème et je me suis dit : ‘Je dois parler avec le sélectionneur’ Mais je n’ai jamais eu d’explication”, a expliqué KB9 dans une déclaration relayé par le média AS avant d’ajouter sur son absence à l’Euro 2016 et au Mondial 2018, “Je pense que cela vient d’en haut. La bonne chose est que cela m’a permis de me reposer davantage et d’être concentré à 100% avec le Real Madrid. Ça ne m’a pas fait mal de voir les Bleus champions du monde. Je voulais être présent, bien sûr, mais j’ai gagné des Ligues des champions et beaucoup de titres. Honnêtement, cela m’a fait plus mal qu’ils ne m’aient pas donné d’explications que de ne pas avoir soulevé la Coupe du monde. Désormais, je me concentre sur mon club”, a-t-il commenté.

“Je ne sais pas jusqu’à quand je pourrai jouer au haut niveau, je me prends saison après saison. J’ai un contrat jusqu’en 2022 et on verra… Bien sûr, je laisserai toujours la porte ouverte à Florentino. Après ma carrière, je continuerai à être lié au football, c’est sûr. Devenir entraîneur ? C’est compliqué car il ne s’agit pas seulement de mettre 11 joueurs, il faut donner des explications, être proche des tribunes. J’aimerais bien, mais je reconnais que c’est beaucoup de travail” a ensuite déclaré Karim Benzema au sujet de la suite de sa carrière.