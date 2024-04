La mort de Slim Shady annoncée

Eminem annonce son retour avec un nouvel album qui devrait être très sombre : “The Death of Slim Shady” (La mort de Slim Shady) !

Surprise ! Après avoir semé le doute avec une fausse annonce de nouvel album pour le poisson d’avril, Eminem revient bel et bien sur le devant de la scène. Quatre ans après “Music To Be Murdered By”, Marshall Bruce Mathers III, de son vrai nom, a officialisé la sortie de son prochain projet, “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”, dont la parution est prévue pour cet été.

L’annonce a été faite lors du premier tour de la Draft NFL dans sa ville natale de Détroit, Michigan. Une bande-annonce mise en ligne sur les réseaux sociaux donne le ton : sombre et énigmatique. On y découvre l’annonce du décès de son alter ego emblématique, Slim Shady, qui a inspiré le nom du projet. 50 Cent, son complice de longue date, présent dans la séquence, ajoute un commentaire glaçant, qualifiant Slim Shady de “psychopathe”.

En plus de ce nouvel album, Eminem multiplie les projets. Il travaille actuellement sur un documentaire retraçant sa carrière, dont il a dévoilé le teaser il y a quelques semaines. À 52 ans, le rappeur n’a visiblement pas l’intention de ralentir et continue de surprendre son public. “The Death of Slim Shady” s’annonce comme un opus événement, marquant le retour d’une légende du hip-hop.

Les fans sont déjà impatients de découvrir ce que Eminem leur réserve avec ce nouveau chapitre sombre et introspectif.

THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Summer 2024. https://t.co/J3F45PQDLx pic.twitter.com/tdJ4d4PzV0 — Marshall Mathers (@Eminem) April 26, 2024