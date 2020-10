Accusé de viol, Moha La Squale se fait lyncher après sa réaction qui passe très mal

Depuis les accusations d’agressions sexuelles de plusieurs jeunes filles à son encontre, Moha La Squale avait disparu des réseaux sociaux, le rappeur français ne s’était pas exprimé sur cette affaire et avait décidé d’annuler la sortie de son deuxième album “L’Appache” programmée initialement le vendredi 18 septembre, sans communiquer aucune information sur une possible nouvelle date.

Au début du mois de septembre dernier, Moha La Squale a fait parler de lui dans les médias suite à avec des révélations de plusieurs jeunes femmes sur les réseaux sociaux, accusant le rappeur de viol, violence et séquestration, plusieurs plaintes ont ensuite été déposées contre lui mais l’artiste n’a jamais réagi à la polémique depuis la début de la polémique.

Plusieurs semaines après les révélations notamment d’une dénommée Romy qui a raconté la difficile relation qu’elle a eu à l’époque avec Moha La Squale avant que des autres jeunes filles ne prennent également la parole contre le rappeur français pour dénoncer ses méfaits, ce dernier vient enfin de sortir du silence sur son compte Instagram mais pas vraiment de la meilleure des façons.

“« Oh la menteusEe elle est amoureusEee.. »À bientôt la miff, merci pour tous❤️ sur nous seulement.” a-t-il commenté en postant une photo de lui dans une voiture sur le réseau social sans donner plus d’explications, un message de Moha La Squale qui a suscité des nombreux commentaires, les internautes s’en sont pris à lui suite à cette réponse déroutante. “Sa séquestre ses copines et sa fait des textes de loves ! J’espère la vie va bien te rattraper pour tout le mal que tu as fait.”, “T’as pas honte ?”, “Les gens qui continuent à lui donner de l’importance, vous choquez c’est ouf.”, “C koi ton problème a toi” peut-on lire dans les commentaires de la publication.