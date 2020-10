Booba accuse Gims d’avoir plusieurs femmes et Demdem d’être l’ex de Rohff !

Pour débuter cette nouvelle semaine Booba poursuit son clash contre Gims et sa femme Demdem tout en visant également Rohff qui depuis quelques jours répond aux attaques.

Après avoir subi les critiques de Rohff pour enchainer les clashs sur les réseaux sociaux afin de faire parler de lui dans les médias et de renvoyer une très mauvaise image de la musique urbaine auprès du public, Booba continue sur sa lancée et vient encore de se moquer de Gims qu’il ne lâche plus depuis sa collaboration avec Kaaris au mois de septembre dernier.

Booba a sorti un nouveau dossier contre Gims en l’accusant cette fois-ci d’être polygame, le rappeur français exilé à Miami a posté dans sa story cette nuit une ancienne couverture du magazine Public avec le titre “Maitre Gims polygame vraiment ?” avec le message “Gims eh lourd ton nouveau son ‘polygame’ c’est pas mal franchement tu t’es mis bien coquinou” avec plusieurs émojis mort de rire.

B2O a également publié un autre cliché de Gims avec deux femmes à ses côtés, sa femme Demdem et une autre femme voilée pour se moquer de lui et de Rohff avec la description “A gauche la première femme de Gims qui vit dans l’ombre et s’occupe des enfants. A droite Demdem (l’ex de Rohff) sa deuxième femme pour les médias / réseaux sociaux et celle qui fait de la sorcellerie avec lui”, “Mais non pas ze GOAT” a-t-il ajouté en légende du cliché posté sur son compte Instagram en référence au nom du dernier titre d’Housni.