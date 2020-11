Mohamed Henni pète un plomb après la défaite de l’OM et explose une TV avec une pioche

Ce mardi soir l’Olympique de Marseille a égalé le triste record de l’équipe Belge d’Anderlecht avec une douzième défaite consécutives en Ligue des Champions face aux Portugais du FC Porto après une nouvelle défaite sur le score 3 buts à 0, l’OM occupe la dernière place de classement du groupe C, Mohamed Henni a pété un plomb après cette nouvelle défaite.

Lors de cette rencontre mené 1 buts à 0, les Marseillais auraient pu revenir dans le match en obtenant un penalty mais Dimitri Payet n’a pas réussi à concrétiser l’occasion et a complètement raté sa frappe en tirant au dessus, Mohamed Henni a posté une nouvelle vidéo sur sa chaine YouTube pour réagir à la défaite de l’OM.

Mohamed Henni est devenu fou après la rencontre et totalement craqué, habitué à casser des télévisions dans ses vidéos après une défaite de son équipe favorite, le YouTubeur à cette fois ci taper dans sa télé avec les deux pieds avant de la détruite en utilisant une pioche de jardin, “La première cause des accidents d’avion, c’est Payet. T’as tué un pilote de ligne ce soir. Comment tu peux voir avec tes bouclettes ?” a-t-il commenté face à la frappe raté de Dimitri Payet sur le penalty en envoyant le ballon au dessus du but adverse.