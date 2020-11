Gims et Rohff réagissent à la polémique des caricatures de Mahomet et aux propos de Macron

Il y a quelques jours Sadek avait répondu sur son compte Twitter à Emmanuel Macron suite à un tweet du président français, “La laïcité n’a jamais tué personne” après la polémique sur ses propos au sujet des caricatures du prophète Mahomet de Charlie Hebdo, une affaire qui a également fait réagir Rohff et Gims lors d’un live sur Instagram ce jeudi soir,

En effet ce jeudi Rohff et Gims ont fait un live en direct sur Instagram et les deux rappeurs français se sont exprimé à propos de plusieurs sujets, ils notamment donné leur avis sur la polémique des caricatures du prophète Mahomet de Charlie Hebdo et du discours de Marcon à ce sujet qui a fait polémique auprès du peuple Musulman,

« Pour en revenir aux caricatures, pour moi il sne représentent en aucun cas le prophète, en aucun cas, moi je dédramatise le dessin, parce que pour moi il représente, en aucun cas le prophète Mahomet » a tout d’abord commenté Rohff avant de poursuivre, « ce qui me touche moi c’est d’associer Mahomet, ils peuvent dessiner ce qu’ils veulent, ca ne représente pas le prophète, déjà dans le film, les dessins animés il est jamais représenté , nulle part, faut pas tomber dans le piège, “Ah c’est le prophète”, non, non ce n’est pas le prophète ».

« On peut pas se moquer, c’est le geste en plus, c’est l’acte, Je pense que dans cette liberté d’expression il n y a pas de respect » a ensuite commenté Gims, « Après tu as Macron qui dit qu’il ne veux pas instaurer un ordre moral dans le pays, en gros il veut laisser la liberté de se moquer et qui dit se moquer c’est blesser, moi je trouve ça malveillant. » a ajouté Housni.

« Je vois pas ce qu’il y a de drôle, ce qui a d’amusant à souiller le sacré du voisin, y a rien de pacifique, rien de bien veillant, je trouve ça bizarre, toujours vouloir, interférer entre l’homme et sa spiritualité, comme s’ils veulent entrer dans ta tête et faire la police… on est tous des penseurs libres » a ajouté Rohff avant de conclure « La liberté d’expression, ok, mais avec un certain sens de la responsabilité le respect pour son prochain, quoi de mieux pour attiser la paix, le savoir vivre ensemble par la liberté d’humilier de rabaisser ».