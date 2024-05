Booba défend La Fouine face au clash de Maes

L’union fait la force entre les deux anciens ennemis du rap ! Booba répond directement à Maes qui s’en prend à La Fouine de façon virulente. B2O prend ouvertement position en faveur de Laouni en confirmant la sincérité de ses précédents propos pour le soutenir depuis l’officialisation de leur réconciliation.

Booba soutient encore La Fouine en réaction à l’attaque de Maes

Depuis le retour marquant de La Fouine sur la scène musicale, avec deux Bercy dont l’un à guichets fermés, on peut remarquer un changement d’attitude chez Booba. C’est la fin des clashs et des provocations envers son ancien rival ! Le DUC a adressé des messages de félicitations à Laouni, il a laissé de côté leur rivalise et cela a suscité la réaction d’un de ses autres ennemis, Maes, très remonté de cette paix entre les deux rappeurs, il s’en est pris de manière virulente à chacun d’eux.

Le rappeur de Sevran a réagi à ce changement d’opinion de Booba. Dans une story Instagram, il a accusé le Duc de 92i d’hypocrisie, rappelant les nombreuses insultes et humiliations qu’il a proférées à l’égard de La Fouine et de ses proches par le passé. Maes a également mentionné la dissolution du label Banlieue Sale par Booba, qualifiant Laouni de “lâche” et lui souhaitant un futur échec.

Sans surprise, Booba n’a pas laissé ces attaques sans réplique. Il a tout d’abord défendu ses félicitations envers La Fouine, affirmant qu’elles étaient sincères : “Il ne tombera pas de haut, car mon message à la Fouine est sincère. En tout cas lui y fait deux Bercy. Reste en chien”. Ensuite, il s’en est pris directement à Maes, l’invitant à se concentrer sur sa propre carrière plutôt que de commenter celle de Laouni en lui rappelant qu’il n’a toujours pas réussi à remplir un Bercy, “Partage plutôt, ça rend toi utile si tu es si impliqué dans sa carrière. Ça a l’air efficace ! Peut-être y t’invitera à Bercy”. B2O a également ironisé sur la situation du rappeur français exilé à Dubaï, affirmant qu’il était “recherché à Sevran” qu’il serait obligé de se cacher aux Emirats Arabes Unis.

Cette nouvelle escalade dans les hostilités entre Booba et Maes confirme bien la réconciliation avec La Fouine qui n’est pas un leurre, ce qui laisse penser que les fans peuvent même espérer les voir travailler ensemble ou réunis sur scène.

.@MaesOfficiel y tombera pas de haut car mon message à la Fouine est sincère. En tous cas lui y fait deux Bercy. Reste en chien! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/6S04pTy9OY — Booba (@booba) May 14, 2024