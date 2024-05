Cédric Doumbé dégomme Baki, “tu n’iras pas très très loin”

Cédric Doumbé est prêt à remonter sur le ring ce vendredi 17 mai pour le co-main event du Bellator Paris. S’il est pleinement concentré sur son prochain adversaire, Jaleel Willis, il n’a pas manqué de lancer une pique à son ancien rival, Baki.

La tension entre les deux hommes est palpable depuis leur affrontement du 7 mars dernier lors du PFL Paris. Ce combat très attendu par les fans avait été marqué par un trash-talking intense, Doumbé promettant d’envoyer son adversaire à l’hôpital. Le scénario a pourtant pris une tournure inattendue. Les deux premiers rounds ont été serrés. Baki a marqué des points en amenant l’ancien champion du Glory au sol, tandis que “The Best” a montré une bonne défense et a su se relever à chaque tentative, mais le tournant s’est produit dans le troisième round. Cédric Doumbé s’est plaint d’une écharde au pied. Après une interruption, l’arbitre Marc Goddard a mis fin au combat, et Baki a été déclaré vainqueur par TKO. Quelques mois plus tard, avant son combat au Bellator Paris, Cédric Doumbé a adressé un message à Baysangur Chamsoudinov lors d’une interview avec DAZN.

Cédric Doumbé cash sur une revanche contre Baki

Cédric Doumbé n’a pas digéré sa défaite et a de nouveau taclé Baki. “J’ai envie d’être ironique et de te féliciter pour ta victoire: « félicitations pour ta victoire, franchement t’as fait un combat de malade mental, et t’es le premier mec à m’avoir défoncé. Franchement mea culpa. Je suis désolé, je pensais que j’allais te mettre dans l’ambulance mais au final c’est toi qui m’as mis dans l’ambulance »”, déclare le franco-camerounais en s’adressant à son ancien adversaire en expliquant qu’il tente d’être ironique mais sans y parvenir, “la honte quand même ! Il n’y a vraiment que comme ça que tu peux me battre”.

Doumbé fait référence à l’incident de l’écharde qui a mis fin au combat et a poussé l’arbitre a déclaré Baki vainqueur par TKO. Il estime que Chamsoudinov a profité de cet incident pour l’emporter et affirme qu’il n’y avait réellement que comme ça que son rival pouvait le battre, “Je suis déçu de toi. Alors je vais te laisser sur ces mots-là, car je sais qu’il n’y aura plus jamais de chapitres entre nous”.

“Il t’arrange très bien ce chapitre. Et ça a changé ma perception, je pense que tu n’iras pas très loin. Si à chaque fois, tu cherches comme ça des feintes pour te cacher, des subterfuges pour dire, j’ai gagné… ce n’est pas ça l’âme du champion” a conclu The Best en affirmant qu’il n’y aura plus jamais de “chapitres” entre lui et Chamsoudinov. Doumbé est désormais concentré sur son prochain combat, qui aura lieu demain lors du co-main event du Bellator Paris face à Jaleel Willis.