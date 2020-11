Rohff ridiculise 5G de Booba avec son propre remix, du titre « 20 ans de Rap, t’as 0 flow »

Rohff est bien décidé à ne plus lâcher Booba, depuis plusieurs semaines les deux rappeurs continuent de se répondre par plusieurs publications interposées sur le réseau social Instagram et Housni a suivi de près la sortie du dernier single de B2O intitulé « 5G » vendredi dernier.

Pour son retour muscial, Booba a fait très fort, son nouveau morceau 5G a pris directement la premier place du Top Singles sur Spotify en France avec plus de 640 000 streams en seulement une journée ce vendredi détronant le tube « Bande Organisée » de Jul de la tête du classement, Rohff a réagi sur son compte Instagram à ce titre et ne l’a visiblement pas convaincu.

« Au final tu n’auras éteint aucune lumière je t’avais dis je savais que t’as éteint que la lumière de tes chiottes. J’voulais te violer sur un remix mais ton instru est éclaté au sous sol t’es essoufflé t’as pas de niveau 20ans drap t’as zéro flow vissé à ton tel pas de vie pas d’inspi allez achète ton classement et rassure ton égo de prétentieux et va voir ton trans brésilien Valéria c’est mieux entre bifle et gifle vous vous fracassez il parait c’est du MMA vos affaires là wesh »a déclaré Rohff dans une story à l’écoute du titre.

Rohff a ensuite poursuivi les attaques contre Booba en publiant un remix du single « 5G » avec son flow plus lent et la légende « Ta couronne est en carton, garde ta fève personne n’en veut, pour finir ta rime en E », les tensions ne semblent pas prêtes de s’apaiser entre les deux rappeurs.