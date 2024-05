Conor McGregor, KO 1er round face Cédric Doumbè ?

Nouvelle déclaration sulfureuse et pleine d’ambition de Cédric Doumbè qui assure pouvoir mettre KO l’ancien champion de l’UFC, Conor McGregor, et cela, au premier round lors d’un superfight. L’irlandais ne devrait pas apprécier cette provocation même s’il est habitué à être défié dans la cage.

La provocation de Cédric Doumbè qui ne va pas plaire à Conor McGregor !

Cédric Doumbè, s’apprête à affronter Jaleel Willis ce vendredi au Bellator Paris, n’y va pas par quatre chemins avant cet événement, sur son état d’esprit, le franco-camerounais est convaincu de réussir à mettre KO la légende du MMA, Conor McGregor : “KO au 1er round”. C’est avec cette punchline bien connue de Doumbè qu’il a lancé les hostilités envers McGregor, avant son combat contre Willis et plus de deux mois après sa défaite contre Baki, il a retrouvé sa confiance et souhaite défier les meilleurs.

“Je suis le visage du MMA français, comme Conor, l’était en Irlande”, affirme Doumbè, puis enchaine, “Si je combattais contre lui, je pense que je le mettrais KO au 1er round, il est un bon combattant. Quand je combats contre un bon combattant, je le mets KO.”. En attendant, un autre défi attend The Best ce vendredi 17 mai, lors du co-main event du Bellator Paris 2024 à l’Accor Arena pour son retour dans la cage face à Jaleel Willis afin de tenter de se racheter de sa mésaventure de l’écharde. L’Américain, avec son palmarès de 16 victoires et 5 défaites, représente un vrai défi pour l’ex-kickboxeur.

Légende de l’UFC, McGregor fera de son côté également son retour dans l’octogone de l’UFC le 29 juin à Las Vegas à l’occasion de l’UFC 303. 3 ans après son dernier combat et une deuxième défaite consécutive par TKO contre Dustin Poirier, l’Irlandais affrontera l’Américain Michael Chandler alors que Cédric Doumbè devra tenter d’enchainer des victoires de prestiges dans l’octogone afin d’avoir un espoir d’obtenir une chance de se battre avec Conor.