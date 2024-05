Hatik prêt à se battre avec un rappeur

Hatik s’est récemment exprimé sur la possibilité de défier un autre rappeur dans un combat de boxe anglaise. L’idée d’un tel spectacle a titillé les fans, d’autant plus que le monde du rap français n’est pas étranger aux sports de combat.

Des exemples comme Abou Debeing ayant commencé une carrière de combattant de MMA, Bosh, acteur dans la série MMA “La Cage” ou encore Jul, Lacrim et Maes à s’entrainer avec des stars des arts martiaux mixtes, Hatik lui-même, fan de sports de combat, plus particulièrement de boxe anglaise s’est confié sur le sujet après avoir dernièrement publié des vidéos de séances d’entrainement sur le ring via ses réseaux.

Hatik accepte de défier un rappeur !

C’est à l’occasion d’une vidéo YouTube avec IamTarzan que Hatik a évoqué la possibilité de monter sur le ring pour battre : “Je suis exclusivement en boxe anglaise, mais j’aime regarder le MMA. Ouais, je serais pour affronter un autre rappeur en boxe anglaise. Mais je pense que c’est compliqué à organiser à cause des egos. Sauf si quelqu’un aime vraiment la boxe. Mais bon, y a trop d’ego autour de la défaite.”.

Pour Hatik, un duel avec d’autres rappeurs serait possible, mais un combat officiel avec enjeu ne l’est pas tant : “Moi, je peux m’entraîner avec des rappeurs, pas de problème. Mais faire un combat officiel, retransmis à la télé, c’est plus compliqué. J’ai de l’ego aussi, mais je pense que je pourrais faire abstraction et me dire que c’est du sport. On peut gagner ou perdre, ça arrive à tout le monde. Mais je comprends, c’est un spectacle. Et en même temps, ce n’est pas rien, c’est un combat de boxe. Il y a des règles, tu peux perdre sur une erreur d’inattention même si tu es meilleur.”.

Verra-t-on un jour un combat de boxe entre rappeurs français, certains d’entre eux évoquaient fréquemment cette possibilité pour régler des comptes, mais cela ne s’est jamais concrétisé, peut-être qu’avec cette déclaration d’Hatik, un tel événement pourrait s’organiser même s’il ne pense pas prêt à médiatiser le combat.