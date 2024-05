Lacrim adresse un message surprenant au clan Nurmagomedov

Lacrim veut envoyer ses enfants s’entraîner au Daghestan avec l’ancien champion de MMA de l’UFC, Khabib Nurmagomedov !

Le rappeur français Lacrim est un grand fan de MMA et a récemment fait la rencontre de Khamzat Chimaev lors d’une séance d’entrainement aux sports de combat. Karim Zenoud admire particulièrement la famille Nurmagomedov, originaire du Daghestan dont le clan est un modèle de réussite dans le monde des Arts martiaux mixtes. Désormais à la retraite, Khabib, l’aîné de la fratrie, est connu pour son palmarès exceptionnel en UFC, où il est resté invaincu tout au long de sa carrière.

Lacrim veut envoyer ses enfants au Daghestan chez les Nurmagomedov

Impressionné par les valeurs et la discipline inculquées par les Nurmagomedov, Lacrim envisage d’envoyer ses enfants, une fille et un garçon, suivre un stage intensif à l’Eagles MMA, le club d’entraînement de la famille. L’objectif du rappeur est de “forger” ses enfants en leur faisant vivre une expérience unique au Daghestan. Il souhaite qu’ils s’entraînent dans la montagne, dans la neige, et qu’ils apprennent les valeurs importantes de discipline et de respect.

Lacrim a révélé être actuellement en discussion avec les cousins Nurmagomedov pour organiser ce stage. Il imagine que ses enfants passeront un ou deux mois par an au Daghestan, sans leurs parents. Cette initiative originale montre l’attachement du compère de Mister You aux valeurs du MMA et son admiration pour la famille Nurmagomedov, reste à voir si sa demande est acceptée et si ses enfants seront réceptifs à cette expérience unique pour en ressortir “forgés” comme le souhaite leur père.

