Mohamed Henni clash FastGoodCuisine pour avoir critiqué son kebab

Mohamed Henni et FastGoodCuisine : la guerre du fast-food des Youtubeurs français est lancée !

“15€ pour des chips, un tout petit burger, qui est plus petit que Messi”, Mohamed Henni répond aux critiques de son confrère FastGoodCuisine qui a sévèrement jugé sa chaîne de restaurant Klüb Kebab en déplorant notamment des prix trop élevés pas rapport à la qualité des produits.

Oubliez les clashs entre rappeurs, voici un nouveau duel qui fait rage sur YouTube : celui entre Mohamed Henni et FastGoodCuisine. Tout a commencé avec la chaîne de fast-food de Momo, lancée en février dernier. Dans une vidéo intitulée “Je Teste Les Marques De YouTubeurs”, le youtubeur FastGoodCuisine a vivement critiqué les produits du Klüb Kebab de son confrère en allant des frites, au sandwich Döner et au tacos, déclenchant ainsi une tempête de réactions.

Coup de communication orchestré ou véritable désaccord ? La question reste ouverte. D’autant plus que FastGoodCuisine n’est pas novice en matière de restauration rapide : fin 2021, il a lancé Pepe Chicken, une chaîne spécialisée dans le poulet frit qui rencontre un franc succès avec des nombreux points de vente en France et en Belgique. Mohamed Henni n’a d’ailleurs pas tardé à répliquer et a démonté les produits de son confrère Youtubeur, n’hésitant pas à employer des termes virulents pour démolir les burgers, les nuggets et les frites à la forme de chips de son nouveau rival.

Clash authentique ou simple buzz ? Difficile de le dire à ce stade. Ce qui est sûr, c’est que cette joute verbale a attiré l’attention de nombreux internautes et que la guerre du fast-food sur YouTube ne fait que commencer.