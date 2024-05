Wejdene et Koba LaD s’affichent, des images privées révélées

Coup de com’ ou véritable idylle ? La relation entre Wejdene et Koba LaD fait encore parler, elle semble même se confirmer avec des nouvelles images en privé des deux artistes qui passent visiblement de plus en plus de temps ensemble.

Depuis quelque temps, les interactions entre Wejdene et Koba LaD sur les réseaux sociaux suscitent des interrogations. Leur proximité évidente dans plusieurs photos et vidéos alimente les spéculations sur une éventuelle relation amoureuse. Tout a commencé par des publications énigmatiques sur leurs comptes respectifs, les montrant complices et affectueux. Ces posts ont rapidement circulé sur internet, semant le doute parmi leurs fans, ce rapprochement s’est toutefois apparenté à une stratégie de communication pour faire la promotion d’une collaboration inédite avec un clip sauf que les dernières images sèment de plus en plus le doute.

Les signes d’une possible relation entre Wejdene et Koba LaD se sont en effet multipliés récemment. Les deux artistes ont été photographiés à la sortie d’un événement, puis ensemble en train de faire leurs courses dans un supermarché à Levallois-Perret. Ces images ont enflammé la toile et ravivé les conjectures. Face à ces éléments, les fans sont partagés. Certains pensent qu’il s’agit simplement d’une stratégie de promotion d’une future collaboration musicale. D’autres, au contraire, sont persuadés qu’une véritable histoire d’amour se trame entre eux.

À ce jour, Wejdene et Koba LaD n’ont pas confirmé officiellement la nature de leur lien. Le mystère demeure, laissant place à toutes sortes d’interprétations.

Koba la d et Wejdene c’est réel 🤣 pic.twitter.com/qwiiKnPRoX — Le Dérangé (@laveriterqueca) May 14, 2024