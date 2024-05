Maes avertit La Fouine, “Ne pardonne pas à Booba, il a éteint ta carrière”

Maes met La Fouine en garde de ne pas se réconcilier avec à Booba en rappelant que ce dernier l’a insulté et humilié pendant des années, en assurant qu’il a même éteint sa carrière. Pour Laouni n’a pas répondu à ce message dans le rappeur Sevranais mentionne aussi l’embrouille avec l’ancien membre du 92i Benash.

L’avertissement de Maes à La Fouine contre Booba !

Alors que Booba semble tendre la main à La Fouine pour apaiser leur vieux conflit, Maes s’y oppose fermement. Dans un message Instagram, celui-ci a exhorté l’artiste originaire de Trappes à ne pas céder aux avances de Booba qui multiplie les déclarations de soutien envers Laouni depuis son retour, rappelant les nombreuses insultes et humiliations qu’il a subies de sa part par le passé lorsque la situation était très tendue entre eux.

« La Fouine, pendant plus de 10 ans, Booba t’a insulté de péd*phile alors que lui-même en est un ! », Maes souligne que Booba a insulté La Fouine de “péd*phile” pendant plus de 10 ans, tout en étant lui-même accusé d’actes similaires. Il rappelle également que le fondateur du 92i a envoyé Benash, un de ses anciens acolytes, pour s’en prendre à Sultan, l’un des ex-membres du label de Laouni et filmer la scène, puis fustige le comportement de B2O, qualifiant ses actes d'”humiliation” et soulignant qu’il a “éteint” sa carrière et son label “Banlieue Sale”.

« Il a envoyé Benash filmer et frapper ton petit devant toute la France. Il t’a humilié devant tes amis, ta famille et ta fille. Il a éteint ta carrière et ton label « BS » et toi t’ouvres encore ta bouche pour avaler comme si de rien était. T’as rien d’un homme et j’espère que tu tomberas de haut encore une fois. Sois digne. », poursuit-il. Maes conclut son message en exhortant La Fouine à rester “digne” et à ne pas pardonner à Booba. Il espère que La Fouine “tombera de haut” s’il décide de se réconcilier avec son ancien rival pour précise qu’on pardonne l’erreur, pas la méchanceté.

Article en lien : Booba révèle que Maes craint de revenir en France