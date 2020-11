Aya Nakamura a oublié Niska, elle embrasse Vladimir Boudnikoff et fait le buzz

Aya Nakamura a oublié Niska et trouvé l’amour avec Vladimir Boudnikoff, en attendant de connaître demain les premiers chiffres des ventes de son dernier album “Aya” sorti vendredi dernier pour sa première semaine d’exploitation qui s’annonce comme un grand succès, Aya Nakamura n’hésite plus à s’afficher ouvertement avec son compagnon Vladimir Boudnikoff et a tourné la page de sa rupture difficile avec Niska pour retrouver l’amour.

En effet Aya Nakamura a posté cette sur son compte Twitter un photo en compagnie de son producteur en train de l’embrasser avant de rapidement supprimer la publication mais le cliché a fait le buzz sur le réseau social avec des milliers de “Like” en quelques miniutes et a bien confirmé qu’ils sont en couple mais si la jeune chanteuse évite d’évoquer le sujet notamment comme samedi dernier lorsque dans l’émission du 19h45, elle n’a pas apprécié être questionné sur sa vie privée.

“Il y a un homme qui a les épaules pour être avec vous en ce moment ?” a questionné la présentatrice Nathalie Renoux, “peut-être” a répondu Aya Nakamura, “J’ai cru comprendre que vous aviez un peu officialisé une relation, non ?” a insisté la journaliste, “Ah bon ? Où ça ?” a-t-elle réagi avant d’ajouter “Ah ouais d’accord, je sais pas, peut-être” alors Nathalie lui a répondu sur Instagram, la chanteuse a évité d’évoquer sa relation avec Vladimir Boudnikoff. Aya Nakamura publie tout de même sur les réseaux sociaux de plus en plus de clichés sur lesquelles ils sont très proches, “Peut-être que oui, peut-être que non. Si j’ai un truc à dire, je le dirais peut être à la personne concernée” a-t-elle également déclaré lors d’une récente interview questionné si elle est amoureuse.