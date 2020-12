Booba lynché sur Twitter après les confidences sur sa vie privée d’Inès Sberro

En attendant la sortie d’Ultra, Booba a connu une semaine vraiment très agitée sur la toile notamment suite à la soirée de mercredi lorsque Rohff a relayé les propos d’Inès Sberro pour en ajouter une couche sur les accusations contre B2O d’avoir eu une relation avec la jeune femme lorsque la candidate de télé-réalité n’était pas encore majeure.

En effet la candidate de télé-réalité s’est longuement confiée sur des sujets divers dans une interview accordée à Sam Zirah et se sont les révélations concernant Booba qui ont fait beaucoup de bruit, la jeune femme a confirmé avoir eu une relation avec le rappeur français alors qu’elle n’avait pas encore 18 ans, une liaison qu’elle assume, des propos qui ont rapidement fait réagir Rohff en postant l’extrait vidéo sur ses réseaux tout en s’en prenant au DUC.

Booba a immédiatement répondu avec un autre dossier sur les confidences de Nadia, l’ex-femme d’Housni l’accusant de violences conjugales mais quelques heures plus tard il a été contraint au silence en se faisant supprimer de manière définitive son compte Instagram, une affaire qui a fait beaucoup parler et fait le buzz sur les réseaux, les internautes ont été nombreux à réagir et n’ont pas été tendres avec les deux rappeurs.

“Donc là Inès avoue avoir couché avec Booba alors qu’elle était mineur? Mdrrr et ce sale pedophi*e de mer*e osait insulter La fouine de pointeur? ses fans serait capable de dire que c faux tellement ils sucent Lançons le hashtag #boobalepointeur il ne s’en sortira pas cette fois!” peut-on lire sur Twitter dans les réactions en référence aux accusations de Booba envers La Fouine ou encore “T’es devenu une poucave erkeli pointeur d ines 17 an ta jalousie sur la réussite a @GIMS ces trop il de calcul même pas en plus ta l âge a @EmmanuelMacron en plus gamins”, alors des internautes ont également critiqué le comportement de Housni, “Rohff le sois disant homme de valeur qui frappe sa femme et cambriole son frere , et tabasse à plusieurs un petit de 18 ans ptdr quel sacré f*p parano”.

Le clash Booba vs Rohff a donc en agité la toile cette semaine mais après la suppression du compte Instagram de B2O les deux rappeurs devraient désormais se concentrer sur la musique avec la sortie de l’album ultime “Ultra” pour B2O à paraître prochainement ainsi qu’un nouvel opus du Padre du Rap Game pour le courant de l’année 2021.

