Kev Adams recadre sèchement Léna Situations et les Youtubeurs

Kev Adams est-il banni par les Youtubeurs ? L’humoriste évoque sa déception et pointe du doigt le poids des « codes » sur internet.

L’humoriste français, autrefois idole des jeunes, se confie sur sa nouvelle image de « comédien détesté » et son absence remarquée des vidéos YouTube. Dans le podcast Génération Do It Yourself, il revient sur sa longue carrière et le succès fulgurant des Youtubeurs, qui, selon lui, l’ont quelque peu « remplacé » auprès du public jeune, laissant suggérer qu’il pourrait être victime d’une certaine mauvaise réputation.

Le clash entre Kev Adams et les Youtubeurs !

Kev Adams s’est dit attristé de ne pas être invité sur les chaînes YouTube populaires, comme celle de Léna Situations alors qu’il avait déjà révélé par le passé avoir été recalé par Squeezie de son émission « Qui est l’imposteur ? ». Il estime que sa réputation et les critiques dont il fait l’objet dissuadent les Youtubeurs de collaborer avec lui : « Léna Situations a invité plein d’humoristes dans son podcast, mais jamais moi ! Pourquoi ? Parce qu’elle sait que ça pourrait amener de la haine envers elle ».

« Ils se disent : ‘Le mec est plein de caca, pourquoi je vais amener son caca chez moi alors que chez moi c’est propre » estime l’humoriste en déplorant que les Youtubeurs craignent de voir leur image ternie par son association : « Ils se disent : ‘Le mec est plein de caca, pourquoi je vais amener son caca chez moi alors que chez moi c’est propre ». Lors d’un dîner, Kev Adams a abordé le sujet avec le Youtubeur Michou, lui demandant s’il envisagerait de faire une vidéo avec lui. La réponse du Youtubeur fut nuancée : « Ce n’est pas simple… Je sais que tu es vachement critiqué… On a une communauté, on en prend soin… il y a des codes sur internet, on ne veut pas récolter de la haine ».

Pour l’instant, ni Léna Situations ni Michou n’ont réagi aux déclarations de Kev Adams.