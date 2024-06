Nasdas : la triste nouvelle annoncée pour ses fans

Clap de fin sur Snapchat pour Nasdas ? Suivi par plus de 8 millions de personnes et sans doute millionnaire avec ses gains générés sur l’application depuis l’apparition de la publicité comme il l’a laissé sous-entendre il y a quelque mois, l’influenceur va prendre une pause et se mettre en retrait des réseaux sans précision si cela est temporaire ou non.

Le roi de Snapchat France va tirer sa révérence. Après des années de partage et de divertissement, Nasdas, le Snapchateur aux millions d’abonnés, a fait ses adieux à la plateforme, mais cette décision n’est pas définitive.

Nasdas fait ses adieux aux fans !

Un départ annoncé et des raisons personnelles. Nasdas a officialisé son retrait lors d’une dernière vidéo empreinte d’émotions. Le récent papa comblé a souhaité se consacrer pleinement à son fils et à sa vie de famille. Il a réussi à marquer l’histoire de Snapchat France avec ses Snaps, drôles et touchants, ont rythmé le quotidien de sa communauté pendant des années.

L’avenir de l’influenceur est incertain pour le moment. La question sur toutes les lèvres : s’agit-il d’une pause ou d’un adieu définitif ? Nasdas lui-même ne le sait pas encore. “Peut-être qu’un jour, je reviendrai“, a-t-il glissé, laissant l’espoir à ses fans.

En attendant, c’est un chapitre qui se ferme. Les adeptes de Nasdas devront s’habituer à son absence et se consoler de ses anciens Snaps alors qu’il a dernièrement fait scandale avec une accusation arnaque en proposant à ses abonnées d’ouvrir un compte bancaire dans une banque moyennant des frais pour recevoir de l’argent avant d’annuler l’initiative face aux critiques.