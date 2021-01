Arouf gangsta accusé de pédophilie ? Des preuves compromettantes révélées !

Gros coup dur en ce début d’année pour Arouf Gangsta qui vient tout juste de mettre en ligne sur YouTube son nouveau clip intitulé “POMPELOP” avec déjà plus de 150 000 vues en moins de 24 heures, le jeune homme vient vient de faire parler de lui sur les réseaux pour une toute autre raison que la musique.

Arouf Gangsta, dans la sauce sur Twitter…

Arouf Belkasmi, de son vrai nom se retrouvé au coeur d’une polémique ce samedi après des accusations de racisme ainsi que de pédophilie sur Twitter, en effet ce dernier a fait face aux révélations d’un internaute avec le pseudonyme @layster2021 qui a dévoilé des preuves compromettantes à son encontre en affichant plusieurs Snaps qu’auraient envoyé selon lui Arouf Gangsta.

L’influenceur risque gros

Les Snaps en questions auraient été envoyés par Arouf Gangsta à plusieurs jeunes filles âgées de moins de 18 ans et donc encore mineure, ils auraient demandés à des mineures de lui envoyer des clichés ainsi que des vidéos d’elles en petites tenues alors qu’il a également envoyé des photos de lui avec ses parties intimes, par le suite un individu a même déclaré que Arouf serait déjà connu pour des accusations similaires, des problèmes qui lui auraient causé des soucis d’entourage.

Dans la sauce sur Twitter, la polémique a encore pris plus d’ampleur après des accusations de racisme et des insultes à l’encontre d’une personne de couleur, des lourdes accusations auxquelles Arouf Gangsta n’a plus le moment pas encore réagi mais il risque gros si tout cela cela s’avère vrai.

